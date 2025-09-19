ISU разрешил болельщикам развернуть плакат в поддержку Аделии Петросян на русском языке

ISU разрешил развернуть плакат на русском языке в поддержку Аделии Петросян.

Квалификационные соревнования на Олимпиаду проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. Россиянка Аделия Петросян участвует в них в нейтральном статусе. Сегодня она представила короткую программу.

Чтобы пройти квалификацию, Петросян необходимо попасть в пятерку сильнейших.

Изначально представители ISU попросили болельщиков убрать баннер на русском языке, а затем запросили перевод текста, написанного на баннере. Перед короткой программой женщин разрешение было получено.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?