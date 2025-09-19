2

Гуменник прыгнул один четверной в тренировочном прогоне короткой на отборе к Олимпиаде

Петр Гуменник выступил с прогоном короткой программы на отборе в Пекине.

Гуменник откатал программу под саундтрек к «Парфюмеру». В прокате он исполнил каскад четверной флип-тройной тулуп, затем исполнил тройной сальхов с помаркой на выезде и чистый тройной аксель.

Короткая программа у мужчин на олимпийском квалификационном турнире пройдет 20 сентября, старт – 5:00 по московскому времени.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
олимпийская квалификация
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoсборная России
