Гуменник прыгнул один четверной в тренировочном прогоне короткой на отборе к Олимпиаде
Петр Гуменник выступил с прогоном короткой программы на отборе в Пекине.
Гуменник откатал программу под саундтрек к «Парфюмеру». В прокате он исполнил каскад четверной флип-тройной тулуп, затем исполнил тройной сальхов с помаркой на выезде и чистый тройной аксель.
Короткая программа у мужчин на олимпийском квалификационном турнире пройдет 20 сентября, старт – 5:00 по московскому времени.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
