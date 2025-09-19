Петросян сделала бабочку на лутце в прокате короткой на отборе в Пекине

Аделия Петросян выступила с прокатом короткой на отборе в Пекине.

Петросян вышла на утреннюю тренировку в первой разминке. В прокате короткой программы под песни Майкла Джексона она исполнила двойной аксель, допустила бабочку на лутце, а затем исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп.

После проката Петросян несколько раз зашла на лутц: в первой попытке сделала двойной, затем несколько раз прыгнула тройной.

Короткая программа у женщин на квалификации к Олимпиаде-2026 пройдет сегодня, начало – 13.00 по московскому времени.

Тутберидзе и Петросян уже на катке в Пекине – Этери даже танцует