Давыдов о тренерских методах: «Есть границы, нарушать которые я не стану даже при самых больших целях. Не готов относиться к детям как к расходному материалу»

Сергей Давыдов порассуждал о допустимости жестких тренерских методов в спорте.

– Должен ли тренер чувствовать грань, за которой развитие и совершенствование спортсмена становится, по сути, насилием над ним, как в физическом, так и в моральном плане?

– Хороший вопрос. Ты устал, но надо продолжать работу – это насилие над собой? Не выспался, голова не варит, но должен заставить себя встать с кровати и ехать на каток – насилие?

Я бы сказал, что здесь должно существовать четкое понимание того, что ты должен делать, и чего не должен. Например, я никогда не обзываю спортсменов, не кричу на тренировках матом и уж тем более не использую обсценную лексику, чтобы унизить человека. А для кого-то такой границы вообще не существует.

Но понимаете, в чем сложность тренерской работы – границы у каждого спортсмена тоже свои. Есть дети, которые начинают слышать, только когда на них прикрикнешь, а есть такие, кто до слез обижается на малейшую претензию.

– Не так давно я читала книгу Ирины Винер, где красной нитью проходит непоколебимая уверенность тренера в правомерности собственных, порой очень жестких действий. Мол, я делаю из ребенка чемпиона, он еще спасибо скажет за то, что к нему так относились.

– И что, говорили спасибо?

– Думаю, да, как бы странно это ни звучало. Спортсмена ведь довольно легко убедить в том, что великая цель способна оправдать любые средства. Наверное, и тренеру бывает сложно удержаться от подобных мыслей, когда цель оказывается на расстоянии вытянутой руки?

– Для меня всегда существуют и будут существовать некие границы, нарушать которые я не стану даже при самых больших целях. Не готов относиться к детям как к расходному материалу, например, – сказал тренер по фигурному катанию Давыдов .