Сергей Давыдов: «Футбол – тот вид спорта, занимаясь которым фигуристы чаще всего травмируются. Наступил, нога поехала – и все, до свидания»

Тренер Сергей Давыдов назвал футбол причиной частых травм у фигуристов.

– Ограничивать своих спортсменов в разного рода активностях вне катка вам приходится?

– Смотря о какой активности мы говорим. Понятно, что не слишком разумно сесть на самокат и на скорости 50 км/час куда-нибудь ушататься, но если люди в выходной день хотят покататься на роликах, почему нет? Ну упадешь, обдерешь коленку, так можно и с лестницы упасть? Нельзя же ограничивать спортсменов абсолютно во всём?

– Но существует же в контрактах пункт, запрещающий определенные виды занятий.

– Да, это касается, например, футбола. Футбол – тот самый вид спорта, занимаясь которым фигуристы чаще всего травмируются.

– Я была прилично удивлена, кстати, увидев, как Евгений Плющенко в олимпийском сезоне использует футбол вместо разминки.

– Знаю, сам с ним не раз играл в те годы. Но футбол футболу рознь. Если взять маленький мяч, травматизм вырастает в разы. Наступил, нога поехала – и все, до свидания. Мы в свое время использовали для игры в футбол мяч, который сами же и сворачивали – из носков. Даже если ты на такой мяч наступишь, никакой травмы не случится – подвернуть ногу в этом случае почти невозможно, – сказал тренер по фигурному катанию Давыдов .