  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сергей Давыдов: «Футбол – тот вид спорта, занимаясь которым фигуристы чаще всего травмируются. Наступил, нога поехала – и все, до свидания»
2

Сергей Давыдов: «Футбол – тот вид спорта, занимаясь которым фигуристы чаще всего травмируются. Наступил, нога поехала – и все, до свидания»

Тренер Сергей Давыдов назвал футбол причиной частых травм у фигуристов.

– Ограничивать своих спортсменов в разного рода активностях вне катка вам приходится?

– Смотря о какой активности мы говорим. Понятно, что не слишком разумно сесть на самокат и на скорости 50 км/час куда-нибудь ушататься, но если люди в выходной день хотят покататься на роликах, почему нет? Ну упадешь, обдерешь коленку, так можно и с лестницы упасть? Нельзя же ограничивать спортсменов абсолютно во всём?

– Но существует же в контрактах пункт, запрещающий определенные виды занятий.

– Да, это касается, например, футбола. Футбол – тот самый вид спорта, занимаясь которым фигуристы чаще всего травмируются.

– Я была прилично удивлена, кстати, увидев, как Евгений Плющенко в олимпийском сезоне использует футбол вместо разминки.

– Знаю, сам с ним не раз играл в те годы. Но футбол футболу рознь. Если взять маленький мяч, травматизм вырастает в разы. Наступил, нога поехала – и все, до свидания. Мы в свое время использовали для игры в футбол мяч, который сами же и сворачивали – из носков. Даже если ты на такой мяч наступишь, никакой травмы не случится – подвернуть ногу в этом случае почти невозможно, – сказал тренер по фигурному катанию Давыдов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
Сергей Давыдов
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «Хочется выделить Костылеву – несмотря на проблемы со здоровьем, успела набрать форму и проявила бойцовский характер»
4416 сентября, 19:20
Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама
8916 сентября, 11:21
Мама Костылевой: «Лена доказала самой себе, что надо подниматься со дна и идти дальше. Была полная потеря формы, потеря всего контента и навыков»
11015 сентября, 19:54
Главные новости
ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристок Гайзер и Феррари в ДТП
7 минут назад
Давыдов о тренерских методах: «Есть границы, нарушать которые я не стану даже при самых больших целях. Не готов относиться к детям как к расходному материалу»
138 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Хендрикс и Губанова выступят с короткими программами
5558 минут назад
Мария Бутырская: «Верю, что Трусова способна вернуться. Мне не сложно представить ее через какое-то время на чемпионате России»
15сегодня, 18:19
Okko приобрел права на трансляцию олимпийской квалификации фигуристов. «Матч ТВ» также планировал показ, но удалил анонсы с расписанием
99сегодня, 18:06
«Матч ТВ» удалил из телеграм-канала посты с расписанием олимпийской квалификации фигуристов
19сегодня, 17:55
«В гостях на катке у моей китайской подруги». Горбачева показала, как тренируется в Пекине
34сегодня, 16:44Видео
Луна Хендрикс: «Невероятно горжусь тем, какого уровня я достигла на тренировках – это мой пик. Надеюсь, упорный труд окупится»
28сегодня, 16:27
Корейская фигуристка напала с ножом на бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании
25сегодня, 15:59
Тарасова об олимпийском отборе: «Сейчас говорить про честное судейство не приходится. Но мне кажется, что наши все равно выиграют»
9сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
сегодня, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23