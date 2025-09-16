Ирина Винер будет готовить будущих тренеров в РГСУ

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер с этого года работает на кафедре тренерского мастерства Российского государственного социального университета (РГСУ).

«Я рада, что РГСУ предоставил возможность поделиться многолетним опытом тренерской работы. Не только характер и воля создают тренера. Современная спортивная индустрия нуждается в профессионалах своего дела, обладающих набором специализированных компетенций, способных дополнять классические методики работы со спортсменами инновационными подходами и решениями. Такие ценные кадры и будем готовить для российского спорта, ведь они сейчас очень востребованы как в детско-юношеском, массовом спорте, так и в спорте высших достижений», – заявила Винер.

«Ирина Александровна – легенда нашего спорта, воспитавшая целую плеяду лучших гимнасток мира. Мы уверены, что ее преподавательская деятельность в университете даст новый импульс подготовке тренеров, обогатит вуз уникальными методиками», –отметил ректор РГСУ Андрей Хазин.