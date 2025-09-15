Мама Костылевой: «Лена доказала самой себе, что надо подниматься со дна и идти дальше. Была полная потеря формы, потеря всего контента и навыков»

Мама Елены Костылевой высказалась о ее победе на первенстве Московской области.

«Вчера завершилось первенство Московской области, проходившее у нас в Горках-10. Лена на морально-волевых качествах доехала программы и попрыгала все, что планировалось.

Главной задачей этого старта было выйти в сезон! 25 дней для восстановления физической формы на уровне Лены – это очень маленький срок. Лена – это маленький боец жестокого и прекрасного вида спорта.

Я стояла за бортом и молилась, чтоб только она доехала до конца программы. Конечно, не все прошло гладко. Но это – не суть.

Столько препятствий было сделано, чтоб Лена отказалась от этого старта. Но она сказала: «Иду». Молодец. Вот это характер. Огонь. Еще раз доказала самой себе, что не надо раскисать. Надо подниматься со дна и идти дальше. Только вперед.

А это было настоящее дно. Три с половиной месяца – полная потеря физической формы, потеря всего контента и навыков. Словом, всего, что ты умел.

Спасибо всем, кто болел за Лену. Спасибо большое судьям, лояльно судившим Леночку. Спасибо всем, кто поддержал спортсменку в ее стремлении вернуться туда, где она была в прошлом сезоне.

Ждем от тренера Лены, Евгения Викторовича, максимальной работы по возвращению прыжкового контента Лены. И максимальной работы по восстановлению навыков скольжения и накатывания программ от тренерского состава.

Лена второй сезон завоевала золото первенства Московской области. С общим результатом – 205,84. Исполнив в произвольной программе четверной сальхов в секвенции с двойным акселем.

Пока это очень скромно. И баллы. И один ультра-си по сравнению с прошлыми Лениными шестью ультра-си на две программы – но. Главное, Лена тренируется у своего любимого Евгения Викторовича. А вот остальное – прибавится», – написала Ирина Костылева в соцсети ВК.

