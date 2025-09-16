  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Плющенко: «Хочется выделить Костылеву – несмотря на проблемы со здоровьем, успела набрать форму и проявила бойцовский характер»
7

Евгений Плющенко: «Хочется выделить Костылеву – несмотря на проблемы со здоровьем, успела набрать форму и проявила бойцовский характер»

Евгений Плющенко похвалил Елену Костылеву за победу в первенстве Мособласти.

«Отдельный респект хочется выразить нашей Любе Рубцовой, которая через месяц после сложнейшей операции не только вышла на лед, но и под чутким руководством и после реабилитации гениального Дмитрия Николаевича Дзюкаева стала серебряным призером Московской области. Не устаем благодарить и восхищаться его талантом!

Мы все Любу отговаривали, но ради спорта, ради получения этапов серии Гран-при Люба доказала всем, что она – боец и маленькая героиня этих стартов.

Я поздравляю всех наших спортсменов, но особенно хочется выделить: Лену Костылеву и Михаила Алексахина, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, успели набрать форму и проявили бойцовский характер, а также Дашу Третьякову! Все они второй год подряд выигрывают эти старты», – написал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Михаил Алексахин
logoЕвгений Плющенко
Дарья Третьякова
женское катание
Елена Костылева
logoсборная России
мужское катание
Первенство Московской области
Любовь Рубцова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Суета вокруг номера Костылевой: штаб Плющенко отрекся от дизайна платья, за дело взялась мама
63сегодня, 11:21
Мама Костылевой: «Лена доказала самой себе, что надо подниматься со дна и идти дальше. Была полная потеря формы, потеря всего контента и навыков»
107вчера, 19:54
Рудковская о костюме Елены Костылевой в короткой программе: «Спорить с Ириной – себе дороже. Мы предоставили ей свободу выбора»
234вчера, 07:13
Главные новости
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
143сегодня, 19:50
Российские фигуристы не попали в промо-ролик ISU, посвященный олимпийской квалификации
7сегодня, 19:25Видео
Дикиджи не полетит в Пекин на олимпийскую квалификацию
10сегодня, 17:37
Горбачева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина
9сегодня, 17:29
Бутырская об олимпийском отборе: «Надо показать, что мы дурака не валяли, а готовились»
4сегодня, 17:13
Глейхенгауз о недопуске на олимпийский отбор: «Обидно как действующему тренеру не оказаться на одних из главных соревнований»
20сегодня, 16:54Видео
Мемориал Рабер. КМС. Жабина и Башуров одержали победу, Дрожжина и Тельнов – 2-е
8сегодня, 15:12
Энберт о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Это дополнительный нюанс, который будет давить на Петросян»
8сегодня, 15:02
Леонова о недопуске Глейхензауза к олимпийскому отбору: «Все время пытаются убрать сильных, как мы уже видели по Валиевой»
5сегодня, 14:34
Николай Колесников: «Стараюсь брать харизму у Кондратюка. Он такой уверенный»
7сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48