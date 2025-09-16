Евгений Плющенко: «Хочется выделить Костылеву – несмотря на проблемы со здоровьем, успела набрать форму и проявила бойцовский характер»

Евгений Плющенко: «Хочется выделить Костылеву – несмотря на проблемы со здоровьем, успела набрать форму и проявила бойцовский характер»
«Отдельный респект хочется выразить нашей Любе Рубцовой, которая через месяц после сложнейшей операции не только вышла на лед, но и под чутким руководством и после реабилитации гениального Дмитрия Николаевича Дзюкаева стала серебряным призером Московской области. Не устаем благодарить и восхищаться его талантом!
Мы все Любу отговаривали, но ради спорта, ради получения этапов серии Гран-при Люба доказала всем, что она – боец и маленькая героиня этих стартов.
Я поздравляю всех наших спортсменов, но особенно хочется выделить: Лену Костылеву и Михаила Алексахина, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, успели набрать форму и проявили бойцовский характер, а также Дашу Третьякову! Все они второй год подряд выигрывают эти старты», – написал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.
