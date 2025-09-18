Татьяна Тарасова: «Гуменник – профессионал, ничего страшного, что он пропустил тренировки. Может, они так с тренером решили»

Тарасова прокомментировала пропуск Гуменником тренировок в Пекине.

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на олимпийском отборочном турнире в нейтральном статусе. Он не присутствовал ни на первой, ни на второй тренировке – не успел на них из-за позднего прилета в Пекин.

Короткая программа у мужчин пройдет 20 сентября. Гуменник выйдет на лед под вторым номером.

«Он профессионал. Конечно, лучше немного привыкнуть к условиям, но если нет такой возможности, значит, будет кататься без привычки. Значит, нужно было прилететь еще вчера.

Но ничего страшного, может, они так решили, у него есть тренер. Спортсмены не на все тренировки ходили на чемпионатах мира и Европы», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.