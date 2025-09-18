  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Губерниев об олимпийском отборе: «В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. Уверен, что они попадут на Олимпиаду»
1

Губерниев об олимпийском отборе: «В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. Уверен, что они попадут на Олимпиаду»

Губерниев уверен, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпийские игры.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступят на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который пройдет в Пекине.

– Какие у вас ожидания от квалификационных прокатов наших фигуристов к Олимпийским играм? Есть ли вероятность, что кто‑то из них может не квалифицироваться в основной турнир?

– В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. И уверен, что они попадут на Олимпиаду. Очень хорошо, что «Матч ТВ» будет это показывать.

Мы возвращаемся к фигурнокатательным истокам. Сейчас большое внимание к турниру. Ребята молодцы. Несмотря на все препоны и проблемы, надо ехать и выступать, - сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Тутберидзе и Петросян уже на катке в Пекине – Этери даже танцует

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoДмитрий Губерниев
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
олимпийская квалификация
мужское катание
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
177сегодня, 06:12
Горбачева полетит в Пекин, где выступят Петросян и Гуменник: «Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов!»
189вчера, 09:55
Катарина Гербольдт: «Думаю, Хендрикс и Губановой будет страшнее и сложнее соревноваться с Петросян, нежели ей с ними. Но конкурентов нельзя недооценивать»
9вчера, 08:48
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Не ожидаю провокаций по отношению к нашим фигуристам. Ожидаю праздника спорта и отбора на Олимпиаду»
17 минут назад
Глава Украинской федерации фигурного катания: «Уровень подготовки наших спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию»
528 минут назад
Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе. На первой его тоже не было
69сегодня, 06:58
Аделия Петросян выступит под четвертым номером в короткой программе олимпийского отбора в Пекине
46сегодня, 06:30Видео
Федченко о поездке в Пекин: «Не нужно строить никаких догадок. Если есть возможность совместить приятное с полезным – почему этого не сделать?»
49сегодня, 06:20
Гуменник стартует вторым в короткой программе олимпийской квалификации
27сегодня, 06:14
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
177сегодня, 06:12
Софья Федченко: «Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Горбачевой на место основной спортсменки!»
147сегодня, 05:40
Петросян исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад флип-тулуп на тренировке на олимпийском отборе
51сегодня, 03:53
Петросян вышла на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине. Теперь заменить ее на Горбачеву невозможно
82сегодня, 03:23
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48