Губерниев об олимпийском отборе: «В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. Уверен, что они попадут на Олимпиаду»

Губерниев уверен, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпийские игры.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступят на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который пройдет в Пекине.

– Какие у вас ожидания от квалификационных прокатов наших фигуристов к Олимпийским играм? Есть ли вероятность, что кто‑то из них может не квалифицироваться в основной турнир?

– В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. И уверен, что они попадут на Олимпиаду. Очень хорошо, что «Матч ТВ» будет это показывать.

Мы возвращаемся к фигурнокатательным истокам. Сейчас большое внимание к турниру. Ребята молодцы. Несмотря на все препоны и проблемы, надо ехать и выступать, - сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

