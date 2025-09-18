Дмитрий Губерниев об отборе фигуристов: «С чего депутаты взяли, что будут провокации? Какие? Со стороны кого?»

Губерниев не ожидает провокаций по отношению к россиянам на олимпийском отборе.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступят на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который пройдет в Пекине.

– В Госдуме уже призвали ожидать провокаций от других спортсменов и зрителей на квалификационном турнире к Олимпийским играм. Как считаете, это может помешать нашим фигуристам?

– А с чего они там взяли, что будут провокации? Я хочу сказать депутатам: «Друзья, к сожалению, вы не можете поехать и посмотреть соревнования, потому что находитесь под санкциями. Но какие вы провокации ждете? Со стороны кого?»

Конечно, бывает, что в семье не без урода и кто‑то отдельно может таким заниматься. Но если говорить сейчас о соревнованиях, где мы выступаем, там минимум провокаций. Все говорят: «Мы в ожидании провокаций». А я вот не в ожидании. Я в ожидании праздника спорта и отбора наших спортсменов на Олимпиаду. Каждому свое. Красота в глазах смотрящего.

– Что ждете от судейства?

– Судейство может быть любое, мы давно не выступали, вид спорта субъективный, но если не допускать ошибок, все будет хорошо, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

