11

Дмитрий Губерниев об отборе фигуристов: «С чего депутаты взяли, что будут провокации? Какие? Со стороны кого?»

Губерниев не ожидает провокаций по отношению к россиянам на олимпийском отборе.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выступят на отборочном турнире к Олимпиаде-2026, который пройдет в Пекине.

– В Госдуме уже призвали ожидать провокаций от других спортсменов и зрителей на квалификационном турнире к Олимпийским играм. Как считаете, это может помешать нашим фигуристам?

– А с чего они там взяли, что будут провокации? Я хочу сказать депутатам: «Друзья, к сожалению, вы не можете поехать и посмотреть соревнования, потому что находитесь под санкциями. Но какие вы провокации ждете? Со стороны кого?»

Конечно, бывает, что в семье не без урода и кто‑то отдельно может таким заниматься. Но если говорить сейчас о соревнованиях, где мы выступаем, там минимум провокаций. Все говорят: «Мы в ожидании провокаций». А я вот не в ожидании. Я в ожидании праздника спорта и отбора наших спортсменов на Олимпиаду. Каждому свое. Красота в глазах смотрящего.

– Что ждете от судейства?

– Судейство может быть любое, мы давно не выступали, вид спорта субъективный, но если не допускать ошибок, все будет хорошо, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Журова о недопуске Глейхенгауза: «ISU хочет отстрелить одно крыло, чтобы Петросян волновалась и нервничала»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАделия Петросян
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoсборная России
женское катание
logoДмитрий Губерниев
олимпийская квалификация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев об олимпийском отборе: «В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. Уверен, что они попадут на Олимпиаду»
2сегодня, 08:20
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
177сегодня, 06:12
Катарина Гербольдт: «Думаю, Хендрикс и Губановой будет страшнее и сложнее соревноваться с Петросян, нежели ей с ними. Но конкурентов нельзя недооценивать»
9вчера, 08:48
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Гуменник – профессионал, ничего страшного, что он пропустил тренировки. Может, они так с тренером решили»
3 минуты назад
Худайбердиева, Журанков, Боброва, Погорилая, Энберт прокомментируют соревнования олимпийского отбора в Пекине на «Матч ТВ»
2051 минуту назад
Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-си
48сегодня, 09:10
Глава Украинской федерации фигурного катания: «Уровень подготовки наших спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию»
22сегодня, 08:34
Губерниев об олимпийском отборе: «В мастерстве наших ребят сомневаться не приходится, они покажут максимум. Уверен, что они попадут на Олимпиаду»
2сегодня, 08:20
Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе. На первой его тоже не было
84сегодня, 06:58
Аделия Петросян выступит под четвертым номером в короткой программе олимпийского отбора в Пекине
53сегодня, 06:30Видео
Федченко о поездке в Пекин: «Не нужно строить никаких догадок. Если есть возможность совместить приятное с полезным – почему этого не сделать?»
79сегодня, 06:20
Гуменник стартует вторым в короткой программе олимпийской квалификации
30сегодня, 06:14
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
177сегодня, 06:12
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48