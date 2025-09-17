  • Спортс
  • Катарина Гербольдт: «Думаю, Хендрикс и Губановой будет страшнее и сложнее соревноваться с Петросян, нежели ей с ними. Но конкурентов нельзя недооценивать»
3

Катарина Гербольдт: «Думаю, Хендрикс и Губановой будет страшнее и сложнее соревноваться с Петросян, нежели ей с ними. Но конкурентов нельзя недооценивать»

Гербольдт считает, что конкуренткам Петросян будет страшнее соревноваться с ней.

19-21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на отборочном турнире к Олимпиаде-2026.

– Справятся ли Аделия и Петр с квалификацией? У Петросян в конкурентках две чемпионки Европы: Хендрикс и Губанова.

– Я по‑прежнему считаю, что наши девушки самые сильные в мире. Поэтому думаю, что им будет страшнее и сложнее соревноваться с ней, нежели ей с ними. Но тоже своих конкурентов нельзя недооценивать. Нужно с ними всегда считаться.

– А Петр?

– В принципе, наши ребята хорошо подготовлены. Для них, конечно, на мировой арене в новинку будет выступать, но тем не менее я думаю, что они справятся с этим, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoISU
Катарина Гербольдт
женское катание
logoсборная России
Анастасия Губанова
logoЛуна Хендрикс
logoсборная Бельгии
сборная Грузии
