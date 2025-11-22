Аделия Петросян заявлена на произвольную программу на Гран-при России в Омске
Аделия Петросян заявлена на произвольную программу на Гран-при России в Омске.
Фигуристка Аделия Петросян появилась в заявке на произвольную программу на этапе Гран-при России в Омске.
Расписание опубликовано Федерацией фигурного катания России (ФФККР). Петросян выступит в третьей разминке в 13:37 по московскому времени.
«Аделия Петросян выступит вне конкурса на этапе Гран-при России в Омске. Фигуристка представит омской публике произвольную программу», – сообщили в оргкомитете турнира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
