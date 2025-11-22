Анастасия Мишина: «Приехали в Омск в спокойном настроении. В Казани было волнительно из-за полугода перерыва»

Мишина и Галлямов: в Омск приехали со спокойным настроением.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили свое выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Омске. Пара лидирует на турнире, набрав 76,64 балла.

«Хороший, рабочий прокат, не на 100 процентов, есть, что дорабатывать. Этап в Казани перешагнули, идем дальше. В подготовке после него ничего не меняли, не первый год катаемся», – сказал Галлямов.

«Мы сюда приехали в более спокойном настроении, в Казани было волнительно из-за полугода перерыва. Нам нравится выступать в Омске, турниры на этой арене проходят для нас успешно», – добавила Мишина.

