Журова о недопуске Глейхенгауза: «ISU хочет отстрелить одно крыло, чтобы Петросян волновалась и нервничала»

Светлана Журова заявила, что ISU пытается лишить поддержки Аделию Петросян.

19-21 сентября российская фигуристка выступит в Пекине на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. Тренер Даниил Глейхенгауз не получил допуск от Международного союза конькобежцев (ISU).

«ISU хочет отстрелить одно крыло, чтобы Аделия волновалась и нервничала. Они понимают, что допустили сильную спортсменку. Но в фигурном катании сложно без тренера. К тому же девчонка молоденькая. Причина недопуска вполне ясна – лишить спортсменку поддержки. И так минимальное количество ребят там участвует, еще и тренеров не допускать.

Допускаю, что они и на Олимпиаду тренеров не допустят. Но если сейчас уже спортсмен это будет понимать, он будет готов к этому психологически и на Олимпиаде. Только еще злее будет, будет стараться еще сильнее всех обыграть», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Позже появилась информация о том, что Этери Тутберидзе присутствует на олимпийском отборе в качестве тренера сборной Грузии.