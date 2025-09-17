Горбачева полетит в Пекин, где выступят Петросян и Гуменник: «Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов!»

Фигуристка Алина Горбачева подтвердила, что полетит в Пекин.

19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят там в нейтральном статусе.

«Завершился предолимписйкий сбор сборной России на прекрасном катке в Красноярске! Спасибо большое ФФККР за предоставленную возможность тренироваться в такой атмосфере и условиях, а также полететь в Пекин!

Желаю Аделии Петросян и Петру Гуменнику гладкого льда и стальных нервов! Пусть все задуманное получится!» – написала в соцсети бронзовый призер чемпионата России Горбачева .

Ранее Горбачева получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и была заявлена на олимпийскую квалификацию в качестве запасной.