48

Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин (Sport24)

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин, сообщает Sport24.

19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026. На нем выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Горбачева ранее получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), но была заявлена на турнир как запасная.

Алина Горбачева: «Спасибо большое ФФККР за возможность полететь в Пекин! Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов!»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
олимпийская квалификация
Алина Горбачева
женское катание
logoсборная России
Софья Федченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Губерниев о внесении Загитовой в базу украинского «Миротворца»: «Предлагаю на него насрать десять куч. Ни тепло, ни холодно от новости»
1249 минут назад
Тарасова об олимпийском отборе: «Поддержка Тутберидзе очень важна для Петросян. Аделия справится, а нам всем остается запастись терпением»
5сегодня, 11:03
Горбачева полетит в Пекин, где выступят Петросян и Гуменник: «Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов!»
148сегодня, 09:55
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
172сегодня, 09:50
Тарасова о внесении Загитовой в базу «Миротворца»: «Я вообще ничего не слушаю, что говорят или хотят украинцы. Меня это не интересует»
6сегодня, 09:49
Алину Загитову внесли в базу «Миротворца» за участие в фестивале «Таврида.Арт»
36сегодня, 09:06
Катарина Гербольдт: «Думаю, Хендрикс и Губановой будет страшнее и сложнее соревноваться с Петросян, нежели ей с ними. Но конкурентов нельзя недооценивать»
7сегодня, 08:48
Журова о недопуске Глейхенгауза: «ISU хочет отстрелить одно крыло, чтобы Петросян волновалась и нервничала»
15сегодня, 07:06
Тутберидзе участвует на олимпийском отборе в Пекине как тренер сборной Грузии (ТАСС)
184сегодня, 06:27
Этери Тутберидзе прилетела в Пекин на олимпийский отбор
48сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48