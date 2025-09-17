Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин (Sport24)
Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин, сообщает Sport24.
19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026. На нем выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Горбачева ранее получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), но была заявлена на турнир как запасная.
Алина Горбачева: «Спасибо большое ФФККР за возможность полететь в Пекин! Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов!»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
