Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин (Sport24)

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева и ее тренер Софья Федченко прибыли в Пекин, сообщает Sport24.

19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026. На нем выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Горбачева ранее получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), но была заявлена на турнир как запасная.

Алина Горбачева: «Спасибо большое ФФККР за возможность полететь в Пекин! Желаю Аделии и Петру гладкого льда и стальных нервов!»