Бутырская об олимпийском отборе: «Надо показать, что мы дурака не валяли, а готовились»

Мария Бутырская поделилась ожиданиями от олимпийского отбора в Пекине.

Турнир пройдет с 19 по 21 сентября – там выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Перед олимпийским отбором у меня хорошее и нормальное предчувствие. Все должно быть четко сработано. Ребята готовились, и, понятно, на них лежит ответственность, но это все равно какой-то промежуточный этап перед Олимпиадой. Так что не стоит волноваться: там не будет каких-то сильных соперников, которым можно будет проигрывать.

Такой турнир спустя столько времени, поэтому надо показать, что мы дурака не валяли, а готовились. Считаю, у наших мальчиков случился большой прогресс за время сидения на домашних турнирах. А девчонки тоже хорошие и классные. У Петросян и Горбачевой есть четверные прыжки, поэтому все очень достойно.

Но это промежуточный этап. Нам надо просто взять эти квоты, чтобы один мальчик и одна девочка выступили на Олимпиаде. Не думаю, что у них возникнут вопросы: выступать в России при полных трибунах или в Китае при такой же обстановке. Они соревновались и к этому привыкли.

Наши должны показать свои программы, чтобы на них посмотрели судьи. Надо показать и зарекомендовать себя с хорошей стороны, чтобы потом было проще. Гораздо сложнее было бы выступать сразу на Олимпиаде. А это такой тренировочный этап.

Никаких сомнений, что наши не попадут в медали, у меня нет. Сейчас осталось немного мест, а по 24 человека уже отобралось. Так что и все мы, и они должны быть уверены. Главное, чтобы у спортсменов сомнений не было», – рассказала чемпионка мира Мария Бутырская.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
женское катание
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoМария Бутырская
мужское катание
