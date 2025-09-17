Этери Тутберидзе прилетела в Пекин на олимпийский отбор

Тутберидзе прилетела в Пекин на олимпийский отбор.

Ранее ISU не допустил хореографа группы Даниила Глейхенгауза до участия в турнире, где выступит Аделия Петросян .

Тутберидзе прибыла в столицу Китая утром в среду по пекинскому времени. О том, чьим тренером она значится в официальных документах, в настоящий момент не сообщается. Правила проведения соревнований ISU не запрещают аккредитованному тренеру находиться во время выступления рядом с любым спортсменом.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера. И это не заговор, а наш просчет