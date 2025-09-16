Глейхенгауз о недопуске на олимпийский отбор: «Обидно как действующему тренеру не оказаться на одних из главных соревнований»

Даниил Глейхенгауз высказался о недопуске на олимпийский отбор в Пекине.

«Хотел бы сказать огромное спасибо за те сообщения, за слова поддержки, которые вы написали, я это очень ценю. Я уже на работе, дома на нашем катке.

Буквально пару слов по всей этой ситуации скажу. Мне обидно как действующему тренеру не оказаться на одних из самых главных соревнований, которые могут быть в карьере тренера. Но я в первую очередь думаю о спортсмене и хочу, чтобы все прошло спокойно и хорошо, поэтому больше ничего не буду говорить.

Давайте поддержим и будем болеть за Аделию (Петросян) и, конечно же, за Петю (Гуменника ). Дай бог, у них все получится», – рассказал Даниил Глейхенгауз .

Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера. И это не заговор, а наш просчет