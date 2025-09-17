Тутберидзе участвует на олимпийском отборе в Пекине как тренер сборной Грузии (ТАСС)

Тутберидзе участвует на олимпийском отборе в Пекине как тренер сборной Грузии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Этери Тутберидзе прилетела в Пекин с грузинскими спортсменами», – рассказал собеседник агентства.

Олимпийская квалификация пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Там выступит ученица Тутберидзе Аделия Петросян.

Ранее ISU не допустил хореографа группы Даниила Глейхенгауза до участия в турнире.