Тутберидзе участвует на олимпийском отборе в Пекине как тренер сборной Грузии (ТАСС)

Тутберидзе участвует на олимпийском отборе в Пекине как тренер сборной Грузии.
Об этом сообщает ТАСС.
«Этери Тутберидзе прилетела в Пекин с грузинскими спортсменами», – рассказал собеседник агентства.
Олимпийская квалификация пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Там выступит ученица Тутберидзе Аделия Петросян.
Ранее ISU не допустил хореографа группы Даниила Глейхенгауза до участия в турнире.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
