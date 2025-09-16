2

Горбачева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина

Стал известен состав участников Мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Турнир пройдет с 8 по 12 октября.

На Мемориале выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян, Матвей Ветлугин, Николай Угожаев.

Ведущим показательных выступлений станет серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга
Алина Горбачева
logoАртур Даниелян
Николай Угожаев
logoЕвгений Семененко
logoАлександра Бойкова
logoСофья Муравьева
logoГлеб Лутфуллин
женское катание
пары
logoДмитрий Козловский
logoМаксим Некрасов
мужское катание
logoсборная России
танцы на льду
Анна Фролова
logoМатвей Ветлугин
logoВасилиса Кагановская
Мемориал Панина
logoВладислав Дикиджи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга показала сюжет о контрольных прокатах сборной города
925 августа, 14:00Видео
Фигуристы ищут козыри перед олимпийским сезоном: Дикиджи позвал Коляду, танцоры – Тарасову
335 мая, 13:50
РУСАДА с начала года проверило на допинг 52 фигуристов, USADA – 12
2311 апреля, 13:35
Главные новости
Дикиджи не полетит в Пекин на олимпийскую квалификацию
218 минут назад
Бутырская об олимпийском отборе: «Надо показать, что мы дурака не валяли, а готовились»
42 минуты назад
Глейхенгауз о недопуске на олимпийский отбор: «Обидно как действующему тренеру не оказаться на одних из главных соревнований»
7сегодня, 16:54Видео
Мемориал Рабер. КМС. Жабина и Башуров одержали победу, Дрожжина и Тельнов – 2-е
5сегодня, 15:12
Энберт о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Это дополнительный нюанс, который будет давить на Петросян»
6сегодня, 15:02
Леонова о недопуске Глейхензауза к олимпийскому отбору: «Все время пытаются убрать сильных, как мы уже видели по Валиевой»
2сегодня, 14:34
Николай Колесников: «Стараюсь брать харизму у Кондратюка. Он такой уверенный»
6сегодня, 14:13
Тарасова о предстоящем исполкоме МОК: «Ничего хорошего не жду. Но надеюсь, что, может быть, им надоело над нами издеваться»
5сегодня, 13:51
Аделия Петросян вылетела в Пекин для участия в олимпийском отборе
81сегодня, 13:35
Тим Дик получил гражданство Испании
4сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48