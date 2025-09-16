Горбачева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина
Стал известен состав участников Мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Турнир пройдет с 8 по 12 октября.
На Мемориале выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Анна Фролова, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян, Матвей Ветлугин, Николай Угожаев.
Ведущим показательных выступлений станет серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда.
Опубликовал: Антон Пилясов
