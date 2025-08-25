Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга показала сюжет о контрольных прокатах сборной города

В Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты фигуристов сборной города.

Спортсмены представили новые программы 22-23 августа. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга показала сюжеты о прокатах коротких и произвольных программ.

На видео можно увидеть отрывки прокатов Петра Гуменника , Владислава Дикиджи , Евгения Семененко , Глеба Лутфуллина, Николая Угожаева, Артура Даниеляна, Матвея Ветлугина, Софьи Муравьевой , Ксении Гущиной, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Екатерины Мироновой и Евгения Устенко.

Сюжет о коротких программах:

Сюжет о произвольных программах: