Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга показала сюжет о контрольных прокатах сборной города
В Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты фигуристов сборной города.
Спортсмены представили новые программы 22-23 августа. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга показала сюжеты о прокатах коротких и произвольных программ.
На видео можно увидеть отрывки прокатов Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Евгения Семененко, Глеба Лутфуллина, Николая Угожаева, Артура Даниеляна, Матвея Ветлугина, Софьи Муравьевой, Ксении Гущиной, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Екатерины Мироновой и Евгения Устенко.
Сюжет о коротких программах:
Сюжет о произвольных программах:
Опубликовала: Анна Лаптева
