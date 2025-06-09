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«Приходится вставать в 5 утра, чтобы найти хороший лед». Репонд рассказала о проблеме с катками для тренировок

Кимми Репонд рассказала о проблеме с катками для тренировок.

«В Германии, где мы с Калин (младшей сестрой Репонд – Спортс’‘) хотели тренироваться с завтрашнего дня в течение нескольких недель, катки переполнены, и на них одновременно может находиться до 30 фигуристов!

Поэтому я решила остаться в Швейцарии и тренироваться здесь (к сожалению, не в моем городе, так как каток все еще закрыт в течение нескольких недель). Я буду ходить на катки, которые находятся примерно в 1 часе и 15 минутах езды, это если без пробок!

Это значит: я встаю в 5:00 утра, чтобы найти хороший лед и избежать спешки!

Сейчас Жероми (старшая сестра Репонд – Спортс’‘) с Лукой в ​​Южной Африке (она занимается психологическим коучингом, Лука — тренерством), так что тренера на месте нет. Но тренировки всего с 10–14 фигуристами на льду кажутся безопаснее и помогают мне добиться гораздо большего! 

После двух серьезных несчастных случаев в этом сезоне (один с моей младшей сестрой Калин в августе 2024 года и один с Ливией Кайзер в 2025 году) я особенно осторожна в выборе мест для тренировок.

Но, по крайней мере, Канада и Италия были потрясающими (Репонд проводила там сборы в мае – Спортс’‘)! Спасибо за эту возможность!» – написала швейцарская фигуристка.

Позже Репонд добавила, что нашла решение проблемы как минимум на ближайшие две недели.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Кимми Репонд
Кимми Репонд
женское катание
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