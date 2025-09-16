6

Репонд о тренировках у Тутберидзе: «Акатьева тогда была одной из моих подруг. Она дарила мне слаймы»

Швейцарская фигуристка Репонд рассказала о тренировках у Тутберидзе и Мишина.

– Знаю, что ты ездила в Россию и для занятий фигурным катанием, и для игры на пианино. Это было до того, как выбрала спорт?

– Да, я ездила в школу Тутберидзе. В то время у меня в России был концерт, и я подумала: «Можно ли где-то потренироваться?» Так я нашла школу Этери Георгиевны и занималась там около двух недель – это было примерно восемь лет назад. Второй раз поехала в Россию уже для тренировок с Алексеем Мишиным. Это было в 2021 году. Тогда окончательно решила сосредоточиться на фигурном катании.

– Это было во время ковида?

– Сразу после. У меня начинался юниорский Гран‑при. Первый год юниорского Гран‑при был отменен, и поездка состоялась летом 2021 года.

– Какие у тебя остались впечатления от работы с Тутберидзе и Мишиным?

– Когда тренировалась у Этери, была совсем маленькой – 9 или 10 лет. Многого уже не помню. Но работа с Алексеем Мишиным запомнилась. Мне очень нравилось тренироваться с ним. Мы занимались около двух недель, и это был очень интересный опыт. Всегда любопытно увидеть, как проходят тренировки в разных странах, и сравнить их. Я также бывала в «Крикет-клубе» у Брайана Орсера.

– А как было у Этери Тутберидзе?

– Это было так давно, что сравнить не с чем. Я была слишком маленькой. Помню, что общалась с несколькими девочками из младшей группы. Остальным было по 12-13 лет. Большинство из них сейчас выступают на соревнованиях, но я не уверена, что тренировалась с ними.

Софья Акатьева тогда была одной из моих подруг, пока я занималась у Этери. И дарила мне слаймы – они тогда были популярны. Нам было очень весело в перерывах – мы постоянно ими обменивались. Со старшими девочками почти не общалась: я была в младшей группе, времени не хватало. Однако они всегда относились ко мне доброжелательно, хоть я и знала их не близко.

– Ты поддерживаешь с ними общение сейчас?

– Нет, не так часто, – сказала призер чемпионата Европы Кимми Репонд.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
Кимми Репонд
logoсборная России
logoСофья Акатьева
logoАлексей Мишин
logoсборная Швейцарии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Команда Тутберидзе: «Предолимпийский сбор в Красноярске завершен. Работаем дальше»
78сегодня, 07:28Фото
Произвольная программа Акатьевой поставлена под музыку к фильму La Terre vue du ciel и Power-Haus
143 сентября, 15:12Видео
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Главные новости
Бестемьянова о недопуске Глейхенгауза: «Петросян – девочка взрослая, психологически устойчивая. Не надо так драматизировать»
548 минут назад
Кимми Репонд: «У меня нет никаких ограничений в еде, главное, чтобы было достаточно белков и углеводов. Калории не считаю»
2сегодня, 12:05
Кимми Репонд: «Работать моделью мне очень нравится, но фигурное катание в приоритете. Позже хочу изучать медицину»
2сегодня, 11:59
Бывший тренер Гуменника Ефимова: «У Петра всегда прослеживалась жажда достигаторства. Приходилось его останавливать»
12сегодня, 10:27
Коган о состоянии Петросян перед олимпийским отбором: «На мой взгляд, все в порядке. Аделия готова участвовать в соревнованиях в Пекине»
39сегодня, 09:15
Александр Коган: «Гуменник полетит в Пекин из Санкт-Петербурга. Он там проводит сейчас заключительные тренировки»
17сегодня, 09:10
Вайцеховская о шансах Малинина на золото Олимпиады: «Я бы поостереглась раздавать авансы – слишком свеж в памяти прецедент схожего победного шествия в 2018-м»
13сегодня, 09:01
23-летняя австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в ДТП. Ее сбил грузовик во время велосипедной прогулки
58сегодня, 08:20
Команда Тутберидзе: «Предолимпийский сбор в Красноярске завершен. Работаем дальше»
78сегодня, 07:28Фото
Мемориал Рабер. КМС. Дрожжина и Тельнов, Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами
2сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4411 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48