Репонд о тренировках у Тутберидзе: «Акатьева тогда была одной из моих подруг. Она дарила мне слаймы»

Швейцарская фигуристка Репонд рассказала о тренировках у Тутберидзе и Мишина.

– Знаю, что ты ездила в Россию и для занятий фигурным катанием, и для игры на пианино. Это было до того, как выбрала спорт?

– Да, я ездила в школу Тутберидзе. В то время у меня в России был концерт, и я подумала: «Можно ли где-то потренироваться?» Так я нашла школу Этери Георгиевны и занималась там около двух недель – это было примерно восемь лет назад. Второй раз поехала в Россию уже для тренировок с Алексеем Мишиным. Это было в 2021 году. Тогда окончательно решила сосредоточиться на фигурном катании.

– Это было во время ковида?

– Сразу после. У меня начинался юниорский Гран‑при. Первый год юниорского Гран‑при был отменен, и поездка состоялась летом 2021 года.

– Какие у тебя остались впечатления от работы с Тутберидзе и Мишиным?

– Когда тренировалась у Этери, была совсем маленькой – 9 или 10 лет. Многого уже не помню. Но работа с Алексеем Мишиным запомнилась. Мне очень нравилось тренироваться с ним. Мы занимались около двух недель, и это был очень интересный опыт. Всегда любопытно увидеть, как проходят тренировки в разных странах, и сравнить их. Я также бывала в «Крикет-клубе» у Брайана Орсера.

– А как было у Этери Тутберидзе?

– Это было так давно, что сравнить не с чем. Я была слишком маленькой. Помню, что общалась с несколькими девочками из младшей группы. Остальным было по 12-13 лет. Большинство из них сейчас выступают на соревнованиях, но я не уверена, что тренировалась с ними.

Софья Акатьева тогда была одной из моих подруг, пока я занималась у Этери. И дарила мне слаймы – они тогда были популярны. Нам было очень весело в перерывах – мы постоянно ими обменивались. Со старшими девочками почти не общалась: я была в младшей группе, времени не хватало. Однако они всегда относились ко мне доброжелательно, хоть я и знала их не близко.

– Ты поддерживаешь с ними общение сейчас?

– Нет, не так часто, – сказала призер чемпионата Европы Кимми Репонд.