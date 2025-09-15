Жулин о недопуске Глейхенгауза к олимпийскому отбору: «Петросян справится, все будет нормально. Ничего вы не сделаете, пока не закончится СВО»

Жулин уверен, что Петросян хорошо выступит на олимпийском отборе в Пекине.

Сегодня стало известно, что тренера и хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза не допустили к сопровождению Аделии Петросян на квалификационные соревнования к Олимпиаде.

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября, Петросян примет в них участие в нейтральном статусе.

«Аделия справится. Все нормально будет, там будет массажист. У меня пару так же не допустили по непонятным причинам. Я был в таком же шоке. Ничего вы не сделаете, пока СВО не закончится», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

