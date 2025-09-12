Фото
Алиса Лью упала перед короткой на Lombardia Trophy. Она лидирует на турнире

Чемпионка мира Алиса Лью упала перед короткой на Lombardia Trophy.

Американская фигуристка вышла на лед во второй разминке, но сразу упала – прежде чем встать в стартовую позу.

В прокате Лью не допустила падений, но сделала степ-аут на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер во второй половине. Сольные двойной аксель и тройной флип она сделала без ошибок.

За прокат она получила 69,62 балла и на данный момент лидирует на турнире.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
