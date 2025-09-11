Фото
13

Алиса Лью вышла на лед в новом платье для произвольной программы

Чемпионка мира по фигурному катанию из США Алиса Лью вышла на лед в новом платье для произвольной программы.

Фан-группа спортсменки в инстаграме выложила фото с ее тренировочного проката перед Lombardia Trophy, который пройдет 12-14 сентября в итальянском Бергамо.

Произвольная программа Лью поставлена на попурри песен Леди Гаги.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница фан-группы Алисы Лью
logoсборная США
женское катание
logoАлиса Лью
logoфото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алиса Лью представила музыку и костюмы к новым программам
308 сентября, 19:22Фото
Алиса Лью в олимпийском сезоне планирует исполнять три тройных акселя на две программы
888 июля, 07:45
Метелкина и Берулава, Аймо, Шайдоров, Хигучи, Чок и Бейтс, Лажуа и Лага примут участие в Гран-при США
56 июня, 17:25
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
сегодня, 14:58
Евгения Медведева: «Круто, что наше подрастающее поколение возвращается к азам русской музыки. Был момент некоего провала, когда писалась музыка недостаточно душевная»
12сегодня, 14:39
Медведева о поездке на исполком МОК в 2017-м: «Никогда в жизни так не нервничала. Руки трясутся, в какой-то момент я начала реветь»
23сегодня, 14:20
Александр Энберт: «У Гуменника интересные программы и нестандартные задумки. То, что их обсуждают – это хорошо, искусство должно вызывать дискуссии»
5сегодня, 13:45
Гран-при среди юниоров. Наката выиграл короткую программу, Яньхао Ли – 2-й, Блэкуэлл – 3-й
4сегодня, 12:26
Энберт о Гуменнике: «На олимпийском отборе будет волнение, ответственность. Проверить сложный набор элементов в таких условиях – почему бы и нет?»
11сегодня, 10:44
Александр Энберт: «Уверен на 200%, что для Петросян и Гуменника не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры»
9сегодня, 10:36
Член совета ISU Кибалко: «Не могу сказать, чтобы к россиянам кто-то относился с неприязнью. У нас рабочая обстановка, нормальные отношения»
12сегодня, 10:24
«Так взволнован перед первыми соревнованиями в новом сезоне». Малинин опубликовал превью к Lombardia Trophy
8сегодня, 09:39Видео
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
13сегодня, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
вчера, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17