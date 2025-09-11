Алиса Лью вышла на лед в новом платье для произвольной программы
Чемпионка мира по фигурному катанию из США Алиса Лью вышла на лед в новом платье для произвольной программы.
Фан-группа спортсменки в инстаграме выложила фото с ее тренировочного проката перед Lombardia Trophy, который пройдет 12-14 сентября в итальянском Бергамо.
Произвольная программа Лью поставлена на попурри песен Леди Гаги.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница фан-группы Алисы Лью
