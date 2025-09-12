Американский фигурист Илья Малинин тренирует пятерной прыжок.

Об этом он сообщил журналистам после короткой программы на турнире Lombardia Trophy.

Малинин заявил, что на тренировках он предпринимал попытки исполнить пятерной и думал над тем, чтобы вставить его в соревновательную программу, но на данный момент не хочет рисковать.

