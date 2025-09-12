11

Илья Малинин тренирует пятерной прыжок

Американский фигурист Илья Малинин тренирует пятерной прыжок.

Об этом он сообщил журналистам после короткой программы на турнире Lombardia Trophy. 

Малинин заявил, что на тренировках он предпринимал попытки исполнить пятерной и думал над тем, чтобы вставить его в соревновательную программу, но на данный момент не хочет рисковать.

Насколько Гуменник близок к лучшим фигуристам мира?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная США
мужское катание
logoИлья Малинин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Lombardia Trophy. Малинин, Сяо Хим Фа, Мемола, Кагияма, Наумов, Риццо выступают с короткими программами
156сегодня, 15:59Live
«Так взволнован перед первыми соревнованиями в новом сезоне». Малинин опубликовал превью к Lombardia Trophy
12вчера, 09:39Видео
В чем главные интриги олимпийского сезона в фигурке? Предельно доступно
57 сентября, 11:33Подкасты
Главные новости
Алиса Лью сообщила, что пока не тренирует тройной аксель из-за проблем с коньками
625 минут назад
Первенство Московской области. Рубцова выиграла короткую программу, Зинина – 4-я, Костылева, Трофимова выступят среди юниорок
26сегодня, 16:02
Lombardia Trophy. Малинин, Сяо Хим Фа, Мемола, Кагияма, Наумов, Риццо выступают с короткими программами
156сегодня, 15:59Live
Первенство Московской области. Дмитрий Шелковников выиграл короткую программу, Игнатов снялся, Алексахин лидирует у юниоров
5сегодня, 15:31
Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Окада – 2-я, Хван Чон Ель – 3-я, Ежова – 7-я, Барахтина – 8-я, Гладки – 9-я
4сегодня, 14:56
Lombardia Trophy. Лью выиграла короткую программу, Эверхардт – 2-я, Сумийоши – 3-я
127сегодня, 14:44
Тарасова о вечере памяти Гришина: «Меня позвали, обязательно буду. 5 лет мы с Сашей комментировали фигурное катание, часами находились вместе»
2сегодня, 13:55
Российские фигуристы взяли 41% медалей международных турниров с 2019 по 2022-й. Теперь лидеры – США и Япония
6сегодня, 13:44
Алиса Лью упала перед короткой на Lombardia Trophy. Она лидирует на турнире
10сегодня, 12:40Фото
Первенство Московской области. Прокопец и Васькович выиграли ритм-танец, Малеина и Самохин лидируют среди юниоров, Тихонова и Лысов – 4-е
6сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
сегодня, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
29вчера, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
вчера, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29