Илья Малинин тренирует пятерной прыжок
Американский фигурист Илья Малинин тренирует пятерной прыжок.
Об этом он сообщил журналистам после короткой программы на турнире Lombardia Trophy.
Малинин заявил, что на тренировках он предпринимал попытки исполнить пятерной и думал над тем, чтобы вставить его в соревновательную программу, но на данный момент не хочет рисковать.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
