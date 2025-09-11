«Так взволнован перед первыми соревнованиями в новом сезоне». Малинин опубликовал превью к Lombardia Trophy

Илья Малинин опубликовал анонс к турниру Lombardia Trophy.

Соревнования пройдут в итальянском Бергамо с 12 по 14 сентября.

«Я так взволнован перед своими первыми соревнованиями в новом сезоне. Это важный шаг перед Олимпийскими играми, которые состоятся в феврале. С нетерпением жду этого невероятного сезона и того, что он мне принесет», – написал двукратный чемпион мира Малинин в соцсети.

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью