«Так взволнован перед первыми соревнованиями в новом сезоне». Малинин опубликовал превью к Lombardia Trophy
Илья Малинин опубликовал анонс к турниру Lombardia Trophy.
Соревнования пройдут в итальянском Бергамо с 12 по 14 сентября.
«Я так взволнован перед своими первыми соревнованиями в новом сезоне. Это важный шаг перед Олимпийскими играми, которые состоятся в феврале. С нетерпением жду этого невероятного сезона и того, что он мне принесет», – написал двукратный чемпион мира Малинин в соцсети.
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Ильи Малинина
