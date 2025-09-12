  • Спортс
  • Первенство Московской области. Игнатов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы представят короткие программы, Алексахин выступит по юниорам
0

Первенство Московской области. Игнатов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы представят короткие программы, Алексахин выступит по юниорам

Макар Игнатов выступит на первенстве Московской области.

Первенство Московской области

Молоденово

Мужчины

Начало короткой программы – 17:35 по московскому времени (12 сентября).

Участники

Владислав Дворников

Макар Игнатов

Илья Комаров

Дмитрий Шелковников

Тимофей Шелковников

Юниоры, КМС

Начало короткой программы – 15:25 по московскому времени (12 сентября).

Участники

Михаил Алексахин

Дмитрий Пустовалов

Андрей Шилин

Полный список участников – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
