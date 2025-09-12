Первенство Московской области. Игнатов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы представят короткие программы, Алексахин выступит по юниорам
Макар Игнатов выступит на первенстве Московской области.
Первенство Московской области
Молоденово
Мужчины
Начало короткой программы – 17:35 по московскому времени (12 сентября).
Участники
Владислав Дворников
Макар Игнатов
Илья Комаров
Дмитрий Шелковников
Тимофей Шелковников
Юниоры, КМС
Начало короткой программы – 15:25 по московскому времени (12 сентября).
Участники
Михаил Алексахин
Дмитрий Пустовалов
Андрей Шилин
Полный список участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
