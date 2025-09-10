  • Спортс
  • Володин о получении гражданства Германии: «21 августа была небольшая церемония. Путь на Олимпиаду открыт, можно выдохнуть и спокойно готовиться»
0

Володин о получении гражданства Германии: «21 августа была небольшая церемония. Путь на Олимпиаду открыт, можно выдохнуть и спокойно готовиться»

Экс-российский фигурист Володин высказался о получении гражданства Германии.

Никита Володин выступает за Германию с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе.

«На самом деле, гражданство я получил уже три недели назад. После того, как я сдал экзамен по языку, мне почти сразу назначили день для процедуры натурализации. Так что документы подготовили очень быстро.

21 августа была небольшая церемония, я принял присягу, подписал все нужные бумаги – и теперь я гражданин Германии. Со мной была моя партнерша Минерва – мне кажется, она переживала даже больше, чем я. Она любит, чтобы все было четко, вся эта история с гражданством и так заставила ее понервничать, так что, конечно, она была очень счастлива. А еще она была в шоке, когда увидела меня в костюме – в таком официальном виде она меня еще не видела.

Самого паспорта у меня на руках пока нет, обещают прислать через неделю, это не такой быстрый процесс. А вот местный немецкий айди – аусвайс – уже выдали.

После церемонии я сразу отправил фото в наш семейный чат и тренерам – хотелось их порадовать, что все преграды позади. Путь на Олимпиаду открыт, теперь можно выдохнуть и спокойно готовиться», – передает слова Володина корреспондент Спортс’’ Майя Багрянцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
logoОлимпиада-2026
пары
Никита Володин
logoсборная Германии
Минерва Фабьен Хазе
