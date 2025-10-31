  • Спортс
Алдар Самбуев: «Очень страшно после удачного старта выходить и ненапряжно прыгать. Я сильно нервничал, но перед прокатом успокоил себя»

Фигурист Самбуев оценил прокат короткой программы на этапе Гран-при «Красноярье».

Алдар Самбуев заявил, что ему было страшно выходить на старт после успешного выступления на Гран-при в Магнитогорске. 

После короткой программы в Красноярске Самбуев занимает второе место (78,17).

— Был мандраж. Очень страшно после удачного старта выходить и ненапряжно прыгать. Я достаточно сильно нервничал, но перед прокатом успокоил себя.

— После этапа в Магнитогорске Михаил Шайдоров подписался на твой аккаунт в тиктоке. Приятно?

— Конечно, это добавляет мотивации. Ехал уставший после тренировки и увидел, захотелось вернуться и прыгать четверные.

— А ты за выступлениями Миши следишь?

— Конечно, это легендарные выступления. Я обожаю смотреть такие прокаты.

— Сказали, что твой средний брат виртуозно играет фортепиано.

— Играет он шикарно, один из лучших в школе, если не самый лучший. Каждый раз, когда делаю уроки, играю в компьютер, все время снимаю наушники и слушаю, как из соседней комнаты играют какие-то сумасшедшие произведения, которые мне никогда не снились в изучении баяна.

— Ты играешь на баяне?

— Да, я отучился на баяне. Дома он оказался, папа играл. Что есть, то и взял, — сказал Самбуев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Алдар Самбуев
logoсборная России
Красноярье
мужское катание
logoСерия Гран-при России
