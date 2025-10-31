Глеб Ковтун: «Есть планы в следующем году поступить в университет Лесгафта и перебраться к Олегу Татаурову, если возьмет»

Фигурист Ковтун сообщил, что в следующем году хочет перейти к тренеру Татаурову.

Глеб Ковтун прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске, где он занял третье место (77,58).

— Прокат в целом понравился. Старался получать удовольствие, работать над второй оценкой, потому что нужно показывать и катание, и программу. По прыжкам вопросов нет, по дорожке и вращениям — тоже, только на одном вращении нога подломилась, поторопился после прыжков. Потом чуть подуспокоился и доехал программу спокойно.

— С этого сезона ты начал работать с новым тренером. Это так?

— Да, летом я был в Санкт-Петербурге. Две недели работал в группе с Олегом Станиславовичем Татауровым, мне очень понравилось все — атмосфера, подход к тренировочному процессу. Познакомился с Владом Дикиджи , с которым меня сравнивают. Хороший парень, покатал меня на своей машине. С остальными ребятами тоже познакомился.

Встретился с юниорами из Санкт-Петербурга, побывал на контрольных прокатах мужской сборной. Очень понравилась поездка, планирую еще, но пока тренируюсь дома в Тюмени.

— На постоянную основу не думал переезжать в Петербург?

— Планы такие есть. В следующем году мне поступать в университет Лесгафта и перебираться к Олегу Станиславовичу, если возьмет, — сказал Ковтун.