Вадим и Добромир Вороновы перешли в группу Вероники Дайнеко
Фигуристы Вадим и Добромир Вороновы ушли от тренера Виктории Буцаевой.
Фан-группа Добромира Воронова сообщила о переходе братьев Вороновых в группу Вероники Дайнеко.
«В сети появилась информация о переходе Добромира и Вадима к Дайнеко Веронике Анатольевне.
Да, это так! Ребята приняли совместное решение о переходе к Веронике Анатольевне, теперь они тренируются в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении фан-группы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: фан-группа Добромира Воронова
