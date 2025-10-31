Вадим и Добромир Вороновы перешли в группу Вероники Дайнеко

Фигуристы Вадим и Добромир Вороновы ушли от тренера Виктории Буцаевой.

Фан-группа Добромира Воронова сообщила о переходе братьев Вороновых в группу Вероники Дайнеко.

«В сети появилась информация о переходе Добромира и Вадима к Дайнеко Веронике Анатольевне.

Да, это так! Ребята приняли совместное решение о переходе к Веронике Анатольевне, теперь они тренируются в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении фан-группы.