Тарасова заявила, что ее не пригласят комментировать контрольные прокаты: «Сашу Гришина заменить некем. Меня не позовут»
Татьяна Тарасова заявила, что ее не пригласят комментировать контрольные прокаты.
5 августа в результате несчастного случая погиб комментатор Первого канала Александр Гришин.
«Сашу заменить некем. Меня не позовут», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
