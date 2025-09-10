9

Тарасова заявила, что ее не пригласят комментировать контрольные прокаты: «Сашу Гришина заменить некем. Меня не позовут»

Татьяна Тарасова заявила, что ее не пригласят комментировать контрольные прокаты.

5 августа в результате несчастного случая погиб комментатор Первого канала Александр Гришин.

«Сашу заменить некем. Меня не позовут», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.

Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет

