Татьяна Тарасова: «Хорошей идеей было бы провести показательные выступления фигуристов США и России. Это было бы незабываемо»

Тарасова оценила идею провести показательные выступления фигуристов России и США.

– Как оцените идею провести футбольный матч между Россией и США?

– Хорошей идеей было бы провести показательные выступления фигуристов США и России. Это было бы незабываемо! Но футбол – тоже хорошо, – сказала Татьяна Тарасова.