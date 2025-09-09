Татьяна Тарасова: «Хорошей идеей было бы провести показательные выступления фигуристов США и России. Это было бы незабываемо»
Тарасова оценила идею провести показательные выступления фигуристов России и США.
– Как оцените идею провести футбольный матч между Россией и США?
– Хорошей идеей было бы провести показательные выступления фигуристов США и России. Это было бы незабываемо! Но футбол – тоже хорошо, – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости