Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании. Размер штрафа – от 300 до 500 рублей

Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании.

Как сообщает РИА Новости, заслуженный тренер России по фигурному катанию не сдала в установленные сроки в социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Согласно материалам, Тутберидзе вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).

Административное дело поступило в суд в августе. Тутберидзе грозит штраф от 300 до 500 рублей.