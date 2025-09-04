Рудковская об академии Плющенко: «Объективно гремим. Потому Евгения с Этери Тутберидзе и сталкивают лбами, что их спортсмены на всех турнирах соперничают»

Рудковская высказалась о соперничестве между фигуристами Плющенко и Тутберидзе.

Ранее Яна Рудковская , которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко , дала интервью Евгении Медведевой.

– И все-таки почему вы выбрали Медведеву?

– Проблемы фигурного катания мало кого интересуют из топовых интервьюеров, но это тоже часть моей работы: мы строим ледовые арены, восемь лет развиваем школу «Ангелы Плющенко». Как частная академия объективно гремим. Потому Евгения Плющенко с Этери Тутберидзе и сталкивают лбами, что их спортсмены на всех турнирах соперничают друг с другом за победу.

Но супруг абсолютно нормально относится к коллегам из «Хрустального». Ему вообще все равно, что у них там происходит. У него свой план по жизни.

В общем, хотелось закрыть гештальт по фигурному катанию. Могу открыть секрет: следующее интервью планирую дать Собчак. Вот оно, надеюсь, разорвет. Все-таки Ксюша остра. Я 22 года ее знаю и с ней дружу. С Женей хотела больше поговорить про спорт, поскольку понимала: Ксения по минимуму спросит о фигурном катании, – сказала Рудковская.

