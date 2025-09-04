Наталья Бестемьянова: «Спрос на академию Рукавицына и Соколовской будет. Очень рада за них, прекрасная инициатива»

Бестемьянова не считает, что академия Соколовской будет конкурентом Тутберидзе.

Светлана Соколовская и Евгений Рукавицын основали собственную академию фигурного катания.

«Не знаю, можно ли назвать группу Тутберидзе государственной академией. А как может частная академия конкурировать с государственной? Тем более в Москве частных клубов достаточно, а в Санкт-Петербурге их меньше.

Во всяком случае фигуристов, которые хотели бы заниматься, там немало. Так что спрос на академию Рукавицына и Соколовской будет. Очень рада за них, прекрасная инициатива», – рассказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова .