Алина Загитова: «1 октября у меня начинается учеба в Школе продюсирования. Настроена быть отличницей и запустить новые проекты»
Алина Загитова начнет обучение в школе продюсирования.
«Очень жду 1 октября, потому что у меня начинается учеба в Школе продюсирования Николая Картозии. Там учатся артисты, предприниматели, блогеры и ребята, которые хотят стать частью креативной экономики.
В учебной программе 17 модулей, 100 лекций, 257 учебных часов и диплом МГУ в случае успешной сдачи экзаменов. Я настроена быть отличницей и запустить новые проекты», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
