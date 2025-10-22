Алиса Лью вернула произвольную программу прошлого сезона
Алиса Лью будет выступать в сезоне с прошлогодней произвольной программой.
Американская фигуристка вернула программу под песню MacArthur Park Suite в исполнении Донны Саммер. Изначально она планировала в сезоне-2025/26 кататься под попурри Леди Гаги.
Ранее Лью отказалась от короткой программы, поставленной на текущий сезон, и вернула прошлогоднюю – из-за того, что в автомобиле исполнителя D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк) обнаружили останки тела 15-летней девочки, пропавшей год назад.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
