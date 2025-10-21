50

Акатьева и Садкова будут комментировать этап Гран-при Китая в Okko

Софья Акатьева и Дарья Садкова будут комментировать Гран-при Китая.

Об этом сообщает телеграм-канал «Okko Фигурное катание».

«Софья Акатьева и Дарья Садкова прокомментируют Гран-при Китая в Okko!

Соня присоединится к нам на короткие программы женщин. Даша посмотрит с нами короткие прокаты мужчин.

Уже в эту пятницу», – говорится в сообщении. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал «Okko Фигурное катание»
logoСофья Акатьева
logoсборная России
Дарья Садкова
женское катание
logoOkko
