Акатьева и Садкова будут комментировать этап Гран-при Китая в Okko

Софья Акатьева и Дарья Садкова будут комментировать Гран-при Китая.

Об этом сообщает телеграм-канал «Okko Фигурное катание».

«Софья Акатьева и Дарья Садкова прокомментируют Гран-при Китая в Okko!

Соня присоединится к нам на короткие программы женщин. Даша посмотрит с нами короткие прокаты мужчин.

Уже в эту пятницу», – говорится в сообщении.