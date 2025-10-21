Акатьева и Садкова будут комментировать этап Гран-при Китая в Okko
Софья Акатьева и Дарья Садкова будут комментировать Гран-при Китая.
Об этом сообщает телеграм-канал «Okko Фигурное катание».
«Софья Акатьева и Дарья Садкова прокомментируют Гран-при Китая в Okko!
Соня присоединится к нам на короткие программы женщин. Даша посмотрит с нами короткие прокаты мужчин.
Уже в эту пятницу», – говорится в сообщении.
