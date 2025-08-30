Загитова на татарском языке поздравила Татарстан с Днем Республики
Алина Загитова выложила поздравление с Днем Республики Татарстан.
Фигуристка написала его на татарском языке: «Татарстан Республикасы көне белән котлыйм» (пер. – поздравляю с Днем Республики Татарстан).
Она также поделилась кадрами своего шоу «Хранители времени», посвященного истории Татарстана, и выразила благодарность главе Республики Рустаму Минниханову: «Спасибо за доверие и поддержку».
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Алины Загитовой
