  • «Вероятность на 1-е место после короткой – практически нулевая. Спортсмен должен набрать 82 балла, но получит 76». Глейхенгауз о Петросян и Гуменнике на Олимпиаде
Глейхенгауз оценил шансы Петросян и Гуменника на победу в Олимпийских играх.

19-21 сентября в Пекине пройдет квалификационный турнир к ОИ-2026 по фигурному катанию. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят там в нейтральном статусе.

«Прошлая и позапрошлая Олимпиады, сейчас говорим про женское [соревнование]: выходили катать короткую программу Алина Загитова, Женя Медведева, потом Камила [Валиева], Аня [Щербакова], Саша [Трусова]. Они выходили с расчетом на то, что если они выполняют свою программу – они занимают первое-второе место. Все понимали. Если они что-то сорвут – то они куда-то могут «улететь».

Но, по сути, при хорошем катании они точно все понимают [возможное место]. Потому что есть баллы по сезону, есть понимание, есть рейтинг – они катаются в последних разминках, все понятно.

Здесь как они откатаются – что Аделия, что Петя – вероятность занять после короткой программы первое место практически нулевая. Я говорю про Олимпиаду.

Потому что есть система баллов. Спортсмен, предположим, должен набрать 82 балла, но на Олимпиаде получит 76 вместо 82. Потому что он не получит GOE, компоненты и, скорее всего, дорожку даже четвертого уровня. А, скорее всего, третьего там поставят.

И все, ты получишь 76 баллов. Это еще все хорошо, ты попал в последнюю разминку – это успех. И вот если ты еще в произвольной выдашь снова максимум, теоретически шансы выиграть у тебя есть. Но так, что ты просто «первый-первый», это практически невозможно», – сказал в шоу «Каток» хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает в группе Этери Тутберидзе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
