Ритм-танец Чок и Бейтса поставлен под песни Ленни Кравица, произвольный – под Paint It Black в обработке Рамина Джавади
Стала известна музыка к новым программам Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.
Американские фигуристы в ритм-танце выступят под попурри из песен Ленни Кравица, а в произвольном – под песню Rolling Stones «Paint It Black» в обработке композитора Рамина Джавади.
Трехкратные чемпионы мира в танцах на льду Чок и Бейтс выступят на этапах Гран-при в Китае и США.
Сизерон вернулся и всех запутал – соперники возмущены, тренеров обвиняют в монополии
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
