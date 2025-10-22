Ритм-танец Чок и Бейтса поставлен под песни Ленни Кравица, произвольный – под Paint It Black в обработке Рамина Джавади

Стала известна музыка к новым программам Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Американские фигуристы в ритм-танце выступят под попурри из песен Ленни Кравица, а в произвольном – под песню Rolling Stones «Paint It Black» в обработке композитора Рамина Джавади.

Трехкратные чемпионы мира в танцах на льду Чок и Бейтс выступят на этапах Гран-при в Китае и США.

