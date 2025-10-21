Андрей Голованов прокомментирует этап Гран-при Китая в Okko
Андрей Голованов прокомментирует второй этап Гран-при по фигурному катанию.
Об этом сообщает пресс-служба Okko.
Голованов будет работать в эфире с произвольных программ женщин, мужчин и спортивных пар, а также на показательных выступлениях.
Второй этап Гран-при пройдет с 24 по 26 октября в китайском Чунцине.
Голованов комментировал фигурное катание на Первом канале во время Олимпийских игр в Сочи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Okko Фигурное катание»
