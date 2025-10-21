13

Андрей Голованов прокомментирует этап Гран-при Китая в Okko

Андрей Голованов прокомментирует второй этап Гран-при по фигурному катанию.

Об этом сообщает пресс-служба Okko. 

Голованов будет работать в эфире с произвольных программ женщин, мужчин и спортивных пар, а также на показательных выступлениях. 

Второй этап Гран-при пройдет с 24 по 26 октября в китайском Чунцине. 

Голованов комментировал фигурное катание на Первом канале во время Олимпийских игр в Сочи. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Okko Фигурное катание»
logoOkko
logoГран-при Китая
logoАндрей Голованов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Акатьева и Садкова будут комментировать этап Гран-при Китая в Okko
98сегодня, 14:30
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
50сегодня, 06:13
Главные новости
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят короткие программы
440 минут назад
Важнова, Кадырова и Миронов снялись с этапа Гран-при России в Магнитогорске
458 минут назад
Акатьева и Садкова будут комментировать этап Гран-при Китая в Okko
98сегодня, 14:30
Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»
7сегодня, 10:33
Александр Жулин: «Нарижный сейчас не тренируется. Доктор в Германии изучает МРТ»
58сегодня, 10:05
Матыцин об идее отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях: «Получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы»
105сегодня, 09:50
Тарасова о Гран-при России: «Далеко не полечу. На этапе в Москве, конечно, буду»
17сегодня, 07:32
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
50сегодня, 06:13
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
67сегодня, 06:13
Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис выпустит книгу под названием «Чтобы не исчезнуть»
161вчера, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57