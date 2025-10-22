18

У Евгении Тарасовой и Федора Климова родилась дочь

Фигуристка Евгения Тарасова стала мамой.

Тарасова – серебряный призер Олимпийских игр-2022 в парном катании, трехкратный призер чемпионатов мира. Ее муж – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Федор Климов.

«От всего сердца поздравляем одного из учредителей нашей организации Евгению Тарасову с рождением дочери! Это самое главное и прекрасное достижение в жизни. Мы знаем Евгению как выдающуюся спортсменку, чье имя навсегда вписано в историю фигурного катания.

Сегодня, как и на льду, мы желаем той же уверенности, мудрости и блестящей поддержки в новой, самой важной роли – роли мамы. От всей души желаем новорожденной доченьке крепкого здоровья, а родителям терпения, безграничной радости и гармонии. Пусть ваш новый семейный этап будет таким же ярким и победоносным!» – говорится в соцсетях хоккейного клуба «Черномор».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница ХК «Черномор»
logoсборная России
logoЕвгения Тарасова
пары
logoФедор Климов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят короткие программы
5сегодня, 06:01
Карина Акопова: «Евгения Тарасова часто приходит к нам на каток, она тоже часть команды. В эти два года она очень поддерживала нас»
31 октября, 17:39
А что с фигуристами-героями Пекина-2022? Наши возвращаются туда же, где заканчивали до бана
2615 сентября, 22:40
Главные новости
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
6сегодня, 06:01
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов, Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей представят короткие программы
5сегодня, 06:01
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов, среди юниоров – Базылюк и Федотов
90сегодня, 06:00
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
52сегодня, 06:00
Важнова, Кадырова и Миронов снялись с этапа Гран-при России в Магнитогорске
12вчера, 16:29
Андрей Голованов прокомментирует этап Гран-при Китая в Okko
36вчера, 16:15
Акатьева и Садкова будут комментировать этап Гран-при Китая в Okko
146вчера, 14:30
Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»
7вчера, 10:33
Александр Жулин: «Нарижный сейчас не тренируется. Доктор в Германии изучает МРТ»
77вчера, 10:05
Матыцин об идее отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях: «Получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы»
112вчера, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
118 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
116 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57