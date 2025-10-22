У Евгении Тарасовой и Федора Климова родилась дочь

Фигуристка Евгения Тарасова стала мамой.

Тарасова – серебряный призер Олимпийских игр-2022 в парном катании, трехкратный призер чемпионатов мира. Ее муж – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Федор Климов .

«От всего сердца поздравляем одного из учредителей нашей организации Евгению Тарасову с рождением дочери! Это самое главное и прекрасное достижение в жизни. Мы знаем Евгению как выдающуюся спортсменку, чье имя навсегда вписано в историю фигурного катания.

Сегодня, как и на льду, мы желаем той же уверенности, мудрости и блестящей поддержки в новой, самой важной роли – роли мамы. От всей души желаем новорожденной доченьке крепкого здоровья, а родителям терпения, безграничной радости и гармонии. Пусть ваш новый семейный этап будет таким же ярким и победоносным!» – говорится в соцсетях хоккейного клуба «Черномор».