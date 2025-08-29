  • Спортс
  Жулин о Тутберидзе: «Она супертренер до 17 лет. Ее подход очень хорошо работает на молоденьких девочках – они не привыкли дискуссировать, они только выполняют»
Жулин о Тутберидзе: «Она супертренер до 17 лет. Ее подход очень хорошо работает на молоденьких девочках – они не привыкли дискуссировать, они только выполняют»

Александр Жулин высказался о тренерском подходе Этери Тутберидзе.

«Она супертренер, я бы так сказал, до 17 лет – когда спортсмену не исполнилось еще 17 лет. Потому что ее нагрузки, ее мотивация, ее подход очень хорошо работает на молоденьких девочках. Они не привыкли давать ответ, они не привыкли дискуссировать – они только выполняют.

А когда уже спортсмен поопытнее, с ним надо разговаривать, его надо убеждать. Ты не можешь ему просто сказать: «Ты сегодня поедешь два проката». Он: «Почему? За что мне такое?» Тренер должен научиться его так замотивировать. А маленькие они же не спрашивают: ему сказали два проката – он пошел два, сказали три – значит три.

Когда ты покрываешься помимо мышц и костей еще и жирком, то ты эти уже сложные прыжки никогда не сделаешь. <…> Загитову сейчас спросите. Она сейчас нормально выглядит. Она в жизни уже не прыгнет никогда каскад 3+3, как она прыгала его.

Но вы ее спросите, она о чем-нибудь жалеет, что она Олимпиаду выиграла в возрасте 15 лет? Она, конечно, вам ответит «нет» и скажет огромное спасибо Этери Георгиевне, что она ее именно тогда подготовила. И именно в 15 лет она выстрелила, потому что в 19 ей выиграть уже было бы невозможно», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Жулин в интервью RTVI.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RTVI
logoсборная России
logoАлександр Жулин
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
logoАлина Загитова
