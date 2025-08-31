Смирнов о недопуске Мишиной и Галлямова: «У ребят была задача как можно скорее вернуться в строй. Мысли о восстановлении закрыли все переживания»

Смирнов рассказал, как Мишина и Галлямов справились с недопуском к отбору на ОИ.

– Вы наверняка часто общаетесь с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Насколько им тяжело было переживать всю историю с недопуском?

– Ребятам было тяжело все это пережить, но, с другой стороны, у них были другие задачи. Александр получил травму, он лечился. У ребят была поставлена задача как можно скорее вернуться в строй, вернуть прежнее физическое состояние, все свои элементы, поставить новые программы. У них было очень много работы и банально не оставалось времени на все это отвлекаться.

– То есть на фоне восстановления от травмы об Олимпиаде даже не думали?

– Не так сильно уже переживали на этот счет, мысли о восстановлении закрыли все переживания. Буквально дали одно-два интервью на этот счет и все, ребята уже ушли восстанавливаться и потом приступили к тренировкам.

– На ваш взгляд, Мишина с Галлямовым смогут дотянуть до Олимпиады-2030?

– Очень бы этого хотелось, все будет зависеть только от ребят, от их настроя. Опять же, и Тамара Николаевна (Москвина), и я лично, и весь коллектив готовы помогать, поддерживать, делиться опытом – делать все что угодно, только лишь бы поддержать ребят, помочь им с мотивацией.

Потому что все понимают, что класс у них очень высокий, и даже после травмы ребята очень красиво катаются, и презентация какая, и выбросы. Все на месте, – сказал двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов.